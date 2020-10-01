منتجون يردون على افتراءات «أبواق الإرهابية»: المتحدة أحدثت طفرة فى الإنتاج الفنى

• أحمد عبد العاطي: أكاذيب الإخوان فراغ









• أحمد الجابري: قدمنا تجربة مميزة مع «المتحدة»





• مها سليم للإخوان: قارنوا بين الإنتاج ومحتواه قبل وبعد المتحدة









تواصل الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان «الإرهابية» هجماتها الدنيئة على المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد أن نجحت المجموعة في فضح وكشف أكاذيبهم خلال الفترة الماضية، وكان لحلقة المفاجأة على قناة إكسترا نيوز عاملًا كبيرًا في زيادة حملاتهم الضالة.كانت آخر تلك الحملات اتهاماتها للمَجموعة بأنها تحاول التضييق على الشركات الإنتاجية المختلفة التي تتعاون معها في الإنتاج الدرامي وزعم عدم الوفاء بمستحقاتهم المالية أو تقليل عدد الأعمال الدرامية الخاصة به.«الدستور» تواصلت مع المنتجين للرد على تلك المزاعم التي تروّجها الجماعة الإرهابية بين وقت وآخر.قال المنتج أحمد عبد العاطي، إن أفضل ما حدث في سوق الإنتاج الفني دخول المجموعة المتحدة للسوق خلال السنوات الماضية؛ حيث كان لها الفضل في ضبط السوق بكل تفاصيله الإنتاجية والتسويقية، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالتعاون المؤخر بينه وبين الشركة في عدة أعمال كانت آخرها مسلسل «لمّا كنا صغيرين» الذي عرض على قنوات المتحدة خلال رمضان الماضي.أضاف لـ«الدستور»، أن ما يروجه الإخوان كل فترة عن علاقة المنتجين بالمتحدة ما هو إلا فراغ، واصفًا إياه بـ"الساذج"، مؤكدًا أنهم كل فترة يخرجون بشائعات حول العلاقة فكيف يتم التضييق ونحن نعمل حتى اليوم ولا يوجد منتج واحد لا يعمل في الدراما التلفزيونية، مشددًا على أن ما حدث ضبط للسوق ومحاولة محترمة للغاية لتقليل خسائر القنوات الفضائية فقلّت الأعمال في الموسم الرمضاني، لكن هناك إنتاج طوال العام، مشيرًا إلى أنه في السنوات الماضية كان له مبالغ ضخمة عند الفضائيات وهو ما لم يحدث ولو لمرة واحدة مع المجموعة المتحدة منذ التعاون.وأكد أنه لا صحة لما أثير حول تأخر أو عدم صرف الدفاعات من المستحقات لدى المتحدة، مؤكدًا أن أهم ما حدث هو انتظام دفع الأموال وعدم استقطاع الدفاعات الأخيرة كالعصور الماضية، وهو ما سبب له استمرار في الإنتاج خلال الفترة الماضية والممتد إلى الفترة القادمة حيث إنه يعد لمشروع مميز يتعاون فيه مع المتحدة، أيضًا، خلال الفترة القادمة.عبر المنتج أحمد الجابري عن سعادته وفخره بالتجربة الإنتاجية المؤخرة التي حققت نجاحًا كبيرًا مع المجموعة المتحدة من خلال مسلسله الأخير "بت القبايل" من بطولة النجمة حنان مطاوع الذي عرض على شبكة الحياة خلال الفترة الماضية ونجح أكثر في العرض الثاني.وأكد أنه بمجرد رغبته في العودة للإنتاج بقوة، اتجه إلى المجموعة المتحدة وعرض عليهم مشروعه ودخل معهم في شراكة إنتاجية لم تخل من الاحترام المتبادل بين الطرفين، لافتًا إلى أن الشركة استطاعت إلى حد كبير تغيير شكل السوق من خلال توزيع كم الإنتاج الدرامي الضخم على مدار العام ولم يبق الموسم الرمضاني هو السوق الأوحد بل على العكس الموسم الشتوي أصبح من المواسم القوية للغاية.أضاف أن الشركة منتظمة تمامًا مع كل المنتجين التي تعمل معهم في دفع الالتزامات المادية ولم يعد لديهم دفعات متأخرة مثل الفترات الماضية وأن هذا عمل على مشاهدة المنتجين في استعادة نشَاطهم وهو ما حدث حاليا وأصبح السوق أكثر نشاطًا وفتحت الشركات وعاد العاملين فيها للعمل من جديد.وأكد أن المستوى الدرامي مؤخرًا من خلال إنتاج الشركة المتحدة أو الشركات المتعاونة معها جعل هناك طفرة نوعية في الجودة والمستوى الفني المقدم على الشاشة حتى على سبيل المضمون، وأصبح أكثر مناسبة للجمهور المصري وبه المتعة والاحترام في الوقت نفسه بعيدًا عن الإسفاف.أكد أنه لن يتوقف عند مشروع السابق، بل أنه لديه مشروع جديد بالشراكة مع الشركة سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة وأن الشركة عاكفة حاليًا على تجهيزه والإعداد له خلال الفترة الحالية وسيكون مفاجأة درامية جديدة وأن التعاون سيظل مستمرًا خلال الفترة القادمة معبّرًا عن طموحه لتقديم أعمال مميزة.أكدت المنتجة مها سليم استقرار الحالة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة بعد الشراكات التي أجرتها المجموعة المتحدة مع المنتجين وإنتاج أعمال مختلفة داخل وخارج الموسم الرمضاني.وأكدت منتجة مسلسل "شبرة ميّه" الذي عرض على دي إم سي إحدى قنوات المجموعة المتحدة مؤخّرًا، أنها تلقت كل حقوقها المالية عن الفترة التي عملت فيها مع المتحدة وكانت التجربة تتلخّص في كلمة واحدة "ممتازة".أضافت المنتجة أننا خلال الفترة الماضية تلقينا عدد من شائعات وأكاذيب الإخوان بالسخرية والضحك لعدم منطقية ما يقولوه فلو تطرقنا لشائعة وأكذوبة الاحتكار، فكلنا نعمل ولا يجلس أحدًا بالمنزل ولو تطرقنا للدفعات المالية لا يوجد أي أموال متأخرة للمنتجين والعملية تسير بالمنطق الطبيعي البيع والتسويق والعرض والتحصيل وهي استراتيجية الإنتاج السليمة، وأن المجموعة مَحت تمامًا الفترة السابقة التي كانت تأكل الفضائيات أموال المنتجين التي ما زالت ديونا حتى الآن.أضافت:"أقول لجماعة الإخوان صاحبة الأكاذيب قارنوا بين إنتاج المتحدة والإنتاج الدرامي كله من خلال التعاون والشراكات قبل وبعد المتحدة وستجدون الفرق واضحًا".وأشارت إلى أنها تدخل خلال الفترة القادمة في مشروعات جديدة مع المتحدة تسعى من خلالها لتقديم مستوى درامي مميزة يناسب الجمهور المصري والشاشات المصرية.