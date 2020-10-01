الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا فى المملكة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 1274 محلية".وبحسب الإيجاز توزعت الاصابات على النحو الآتي:538 في العاصمة عمان، 534 بالزرقاء، 119 بالبلقاء، 24 في إربد منها حالة بلواء الرمثا، 23 في جرش، 11 مأدبا، 7 بالمفرق، 5 حالات في كل من معان والعقبة وعجلون، 3 حالات في الكرك، بالإضافة إلى حالتين خارجيتين".