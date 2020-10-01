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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يؤكد مشاركة مقاتلين سوريين في نزاع «قره باغ»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:37 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مقاتلين سوريين متشددين يقاتلون في قره باغ، حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات أرمينية والجيش الأذربيجاني، واصفا الأمر بأنه "خطير للغاية".

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا معلومات اليوم تشير بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية انتقلت عبر غازي عنتاب للوصول إلى مسرح العمليات في ناجورني قره باغ، هذا واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع".

وكانت موسكو قد ذكرت، الأربعاء، أن مقاتلين من سوريا وليبيا انتشروا في منطقة الصراع في هذه المنطقة الأذربيجانية الانفصالية التي تشهد قتالا داميا منذ عدة أيام.

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