«هوجان» يخضع لعملية فى حديقة الحيوان (صور)

خضع أسد بحديقة حيوان الجيزة من النوع الإفريقي يطلق علية اسم «هوجان» ويبلغ من العمر 25 عاما لعملية إزالة المياه البيضاء «Cataract» وتفتيت عدسة.وقام الدكتور أشرف سليمان، أستاذ طب العيون البشرى بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور خالد على مدرس جراحة طب العيون بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وفريق من الأطباء بالحديقة برئاسة دكتور ربيع عبدالنبي رئيس قسم الوقاية والعلاج بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء «Cataract» وتفتيت عدسة لذكر أسد إفريقي (هوجان 25 عام).وأشرف على العملية اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، والدكتورة مها صابر مدير إدارة حديقة حيوان الجيزة.يأتي ذلك في إطار التعاون بين إدارة الحديقة والجهات العلمية المختلفة للتوصل إلى أفضل السبل في المجالات الطبية لعلاج الحيوانات بحديقة حيوان الجيزة.