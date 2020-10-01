الاتحاد الأوروبى يتخذ إجراءً قانونيًا ضد لندن بسبب مشروع قانون يخل بـ«بريكست»

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيًا، اليوم الخميس، ضد بريطانيا على خلفية خططها تمرير تشريع من شأنه الإخلال بأجزاء من اتفاق الانسحاب المُلزم قانونيًا "بريكست" الذي توصل إليه الطرفان أواخر العام الماضي.وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية- على موقعها الإلكتروني: أن إجراء الاتحاد الأوروبي سلّط الضوء على علاقاته المتدهورة مع لندن؛ التي كانت عضوًا به حتى 31 يناير الماضي.ويحاول الطرفان التوصل لاتفاق تجارة حرة أولي بينهما قبل نهاية العام الجاري، غير أن النزاع على مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل قد تسبب في توتر العلاقات بينهما.ويخشى قادة الاتحاد الأوروبي في حال أصبح مشروع القانون البريطاني قانونًا أن يؤدي إلى إعادة فرض حدود برية صارمة بين أيرلندا الشمالية؛ وهي جزء من بريطانيا، وجمهورية أيرلندا؛ العضو في الاتحاد الأوروبي.وقد أعطى الاتحاد الأوروبي لندن مهلة لحين الليلة الماضية لسحب مشروع القانون، غير أن المشرعين البريطانيين صوتوا، أول أمس الثلاثاء، لصالح الدفع بالتشريع- بإجمالي أصوات 340 في مقابل 256 - وذلك بعد آخر عقبة كبيرة واجهته في مجلس العموم البريطاني.