الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبوفام بطما

ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمى بطما، صباح اليوم، وشارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة إلي جانب أبناء الإيبارشية المتفوقين.وتولى خدمة القداس الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة، وتلاه ترتيل الترانيم والألحان، ثم كلمة روحية لنيافة الأنبا إسحق بعنوان "مقومات النجاح"، وفي الختام أهدى أسقف طما وتوابعها المتفوقين شهادات التفوق، وتسليمهم الجوائز التذكارية.