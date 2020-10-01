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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتوجيه السيسى.. مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز للسودان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:12 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان الشقيقة، لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التي تضررت منها؛ حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، في رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من مصر إلى السودان الشقيقة، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

بدورهم، أكد عدد من المسئولين السودانيين والذين كانوا في استقبال الطائرتين عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.

تأتي الجهود المصرية المستمرة تضامنًا مع الشعب السوداني الشقيق والمتضرر من آثار السيول التي اجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

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