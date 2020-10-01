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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض «بيوت مستورة» في الأقصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:25 م
معرض بيوت مستورة
معرض بيوت مستورة
هدى الأمير
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افتتح محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، معرض «بيوت مستورة» الذي تم تنظيمه تحت رعاية محافظة الأقصر ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بحضور المهندسة نورا عثمان، مدير إدارة شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، وصبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى عيد، مدير مكتب مؤسسة مشكاة نور بالأقصر.

يقام المعرض خلف محطة السكة الحديد بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر ويحتوي على أكثر من 8 آلاف قطعة ملابس صيفي وشتوي كافة المقاسات يتم منحها للمواطنين المستحقين مجانًا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية بالأقصر، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور وضمن مبادرات "كشك أخلاق، وبيوت مستورة" التي تنفذها المؤسسة.

وأشاد نائب المحافظ بمبادرات المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة، معربًا عن تقديره جهود هذه المؤسسات وما تقوم به من دور هام لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

أكدت مدير إدارة شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص حرص الإدارة على دعم الشباب وتقديم تسهيلات لهم لتنفيذ المبادرات والأنشطة الخيرية الداعمة للمجتمع، مشيرة إلى تنظيم الإدارة عدة معارض بمناطق متفرقة في أنحاء المحافظة لبيع المنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

وعبر مدير مكتب مؤسسة "مشكاة نور" عن تقديره لجهود الدكتور أحمد عمر هاشم، المشرف العام على المؤسسة، ودعم ورعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لافتًا إلى قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من المبادرات الخيرية في الفترة القادمة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة لدعم كافة فئات المجتمع الأقصري.

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