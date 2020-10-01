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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:36 م
محمود حميدة
محمود حميدة
وائل توفيق
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"أهم شىء هو العلاقات الإنسانية وهذه فقدتها تمامًا في الوسط الفني، في البداية كنت أتصور أننا نعمل في جو من الحب ولكن تبددت الأحلام واصطدمت بالواقع،  ولكن أبدا لم أفقد طموحاتى، هناك أيضًا خيبة أمل مرتبطة بالسينما كصناعة وليست كبشر وهذه تسبب لي الكثير من الحسرة، لكنها أيضًا لم تفقدني طموحاتى"، هكذا تحدث المخرج السينمائي محمد خان في حواره لجريدة "الأهالي "1990، عن همومه ومخرجي جيله وطموحاته.

وقال:" أحيانًا أقرأ مقالًا ينهال علىّ بالشتائم لأنني أذكر في تترات أفلامي أن هذا الفيلم لمحمد خان، وهذه أيضا لا تفقدني طموحاتي، ولكنها تحزنني وهذا حق طبيعي، وعن "خيبة الأمل"، قال إنه كان يتعشم في العديد من الأصدقاء ولكن عندما يأتي في وقت الشدة يكتشف من هو الصديق ويتساقط الكثيرون".

وحكى المخرج الراحل عن الفنان محمود حميدة عندما قدمه في فيلم "فارس المدينة" وأسند إليه البطولة، قال:"لم أكن قد رأيته من قبل في أي عمل فني، لقد انهالت على الشائعات البعض يقول إنني مجنون والآخرون يؤكدون أنني أنتج الفيلم من الباطن لحساب ممثلة شاركت في الفيلم، ويقولون إن هناك مشاكل في التوزيع والحقيقة أنني من تصورت أنهم سيقفون بجانبي تخلوا عني وخاصة في الوسط الفني وبتحديد أكثر لم يساعدنى أحد في هذا الفيلم ممن كان ينبغي أن يقفوا بجانبي ووقف معي العديد من خارج الوسط الفني".

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