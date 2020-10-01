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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 3 آلاف زائر يوميًا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:59 م
حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان في الجيزة تستقبل حوالي 3000 زائر يوميًا، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأضاف رجائى في تصريحات اليوم أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتم الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد رجائي أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلًا عن أقنعة الوجه.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق، سواء من حيث المساحة (80 فدانا) أو عدد الحيوانات، تعمل على تطبيق جميع الضوابط وإلزام الزائرين بها، وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

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