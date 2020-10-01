عمرو يوسف ينتهي من تصوير «الحكاية التانية»

انتهى الفنان عمرو يوسف، منذ أيام من تصوير قصة "الحكاية التانية" ضمن سلسلة قصص مسلسل "نمرة اتنين"، الذي يضم 8 قصص وكل قصة مختلفة عن الأخرى بأبطال مختلفين.كان فريق عمل قصة "الحكاية التانية" يصورون مشاهدهم الأخيرة بمنطقة الساحل الشمالي، بقيادة المخرج طارق العريان الذي يدخل في مونتاج الحلقة على الفور، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الشتاء على إحدى المنصات الإلكترونية.يذكر أن عمرو يوسف، يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "الملك" والذي يبدأ تصويره الشهر المقبل، ويقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.ويعتبر المسلسل أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره جنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر أول عمل فرعوني للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.