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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفاوة عربية بتولى الأمير نواف حكم الكويت

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:01 م
نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر الصباح
آية حسني
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توالت برقيات التهنئة من قادة العرب، إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده، بالتزامن مع برقيات التعزية والمواساة للأمير الجديد، في وفاة الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تعزية ومواساة، إلى الشيخ نواف، في وفاة الشيخ صباح. وهنأ الملك سلمان، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأورد سلمان فى البرقية: «ونهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى جل وعلا، أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، متمنين للكويت مزيدًا من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار»، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.

وأكد الملك سلمان، وقوف المملكة العربية السعودية، بجانب الكويت في هذه الظروف، وأكد أن «المملكة والكويت، وعلى مر التاريخ، تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة، ومصير مشترك واحد».

وقال إنه فقد برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «أخًا عزيزًا وصديقًا وفيًا، خدم بلاده وأمته بكل إخلاص»، مضيفًا أنه ساهم في ما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره، أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته لأمير الكويت وإلى أسرة آل الصباح، بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما هنأ الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم، سائلًا المولى تعالى أن يوفقه ويعنيه ويسدد خطاه، لإكمال مسيرة التقدم والنماء لخدمة الكويت وشعبها العزيز، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الكويت في مثل هذه الظروف.

بدوره، بعث الرئيس، عبدالفتاح السيسي، أمس، برقية تهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، خلفًا للأمير الراحل، وأعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح «في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية، التي حققها الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح».

من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، حرص بلاده على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات مع الكويت، وهنأ في برقية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتوليه مقاليد الحكم في الكويت.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، أمس، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الحريري في برقيته: «إن اللبنانيين يتطلعون إلى سموكم، ليسجلوا للكويت وقيادتها من جديد، عميق التقدير والامتنان، لكل ما قدمته للبنان في مجال الإعمار والاستثمار في القطاعات الإنسانية والتربوية والإنمائية».

فيما هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في برقية التهنئة بهذه المناسبة، إنه: "نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما يحقق تطلعات الأشقاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار".

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، أمس، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أول من أمس عن 91 عامًا. من جهته، بعث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

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