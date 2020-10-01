رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في يومها الأول.. 6 معلومات عن مبادرة «اتكلم مصري»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:53 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
إيمان ماهر
طباعة
بدأت صباح اليوم الخميس، فعالية الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"، التي تدشنها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري.

وترصد«الدستور» أبرز المعلومات عن المبادرة:
- توجه المبادرة للأطفال والبالغين من المصريين المقيمين بالخارج، في إطار خطط وزارة الهجرة لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم.

-تستهدف "اتكلم مصري" ترسيخ مفهوم الهوية في أبناء الوطن بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها البسيط، للأجيال الناشئة.

- تقدم المبادرة بمحتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية.

- تشمل أنشطة تفاعلية للأطفال يشارك فيها أفراد الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

- تعلم الأجيال الجديدة اللهجة المصرية واللغة العربية الفصحى.

- تأتي المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر.


موضوعات متعلقة

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

«الصحة» تطلق 70 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي