في يومها الأول.. 6 معلومات عن مبادرة «اتكلم مصري»

بدأت صباح اليوم الخميس، فعالية الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"، التي تدشنها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري.وترصد«الدستور» أبرز المعلومات عن المبادرة:- توجه المبادرة للأطفال والبالغين من المصريين المقيمين بالخارج، في إطار خطط وزارة الهجرة لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم.-تستهدف "اتكلم مصري" ترسيخ مفهوم الهوية في أبناء الوطن بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها البسيط، للأجيال الناشئة.- تقدم المبادرة بمحتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية.- تشمل أنشطة تفاعلية للأطفال يشارك فيها أفراد الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.- تعلم الأجيال الجديدة اللهجة المصرية واللغة العربية الفصحى.- تأتي المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر.