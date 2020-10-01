إسرائيل تعلن إجراء محادثات رسمية مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

أعلن يوفال شتاينس، وزير الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم عقد محادثات رسمية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرًا إلى أن تلك المحادثات ستكون بوساطة أمريكية.وأضاف شتاينتس، في بيان، اليوم الخميس: "هدفنا هو إنهاء الخلاف على ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان من أجل المساعدة في تنمية الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة، ولأول مرة منذ 30 عامًا، ستجرى مفاوضات مدنية- سياسية بين إسرائيل ولبنان"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووجه وزير الطاقة الإسرائيلي الشكر إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وجابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، وطاقمه ومبعوثيه على جهودهم من أجل تلك الخطوة، معربًا عن أمله في بدء المفاوضات المباشرة وإنهاء الخلاف على ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان.