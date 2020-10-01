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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مزايدة بـ80 ميجا هرتز لمشغلى المحمول بـ1.2 مليار دولار

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:08 م
الجهاز القومي للاتصالات
الجهاز القومي للاتصالات
طارق عتمان
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طرح الجهاز القومي للاتصالات، مزايدة للترددات الجديدة والبالغة نحو 80 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز والتي تصل قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، مما أشغل المنافسة بين مشغلي المحمول بالسوق المحلية.

وقالت مصادر مطلعة علي عملية الطرح إن الجهاز انتهى من طرح 60 ميجا هرتز علي شريحتين، الأولى بنحو 40 ميجا هرتز بقيمة 600 مليون دولار، والتي تقدمت إليها شركة فودافون مصر، والشريحة الثانية بنحو 20 ميجا هرتز وتقدمت إليها الشركة المصرية للاتصالات we بقيمة 300 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عن هذا الاتفاق فور الانتهاء من طرح الشريحة الثالثة بنحو 20 ميجا هرتز، والتي تتنافس عليها شركتا اتصالات واورنج خلال اليوم الخميس بمقر الجهاز القومي للاتصالات.

وقال الدكتور خالد شريف، عضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين ومساعد وزير الاتصالات السابق، إن الترددات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في سوق الاتصالات في مصر، مشيرا إلي أن إتاحة 80 ميجا هرتز ترددات جديدة ستسمح للشركات بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر من أكبر أسواق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويصل حجم المشتركين بالخدمات الهاتف المحمول والثابت نحو 106.6 ملايين مشترك، بالإضافة إلى 44 مليون مستخدم للإنترنت المحمول، ونحو 8 ملايين بالإنترنت الأرضي، مما يعظم من قيمة هذه الترددات للخزانة العامة للدولة.

وحدد الجهاز نظام السداد بالدولار الأمريكي، على أن يتم سداد نحو 50% من قيمة الترددات فور إرساء المزايدة، وباقي المبلغ علي دفعتين خلال عامين بالجنيه المصري محسوبا على سعر الدولار وقت السداد.

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