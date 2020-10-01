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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي» تعلن مد فترة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:57 م
التعليم العالي
التعليم العالي
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل، والتي جاءت على النحو التالي:

- التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.


• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

- التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة.

● يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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