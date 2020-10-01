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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرنوبي» رئيسًا لشعبة الأقطان باتحاد الغرف التجارية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:11 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات اليوم الخميس، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة حتى 2024.

وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أعلن اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء أحمد الشرنوبي عياد رئيسًا، ومفرح محمد البلتاجي نائب أول، وسوسن سليمان نائب ثانٍ، وعاصم ياسين أمينًا عامًا، وسعد محمد صادق أمينًا عامًا مساعدًا.

وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاؤله بالاتفاق الذي تم بين أعضاء هذه الشعبة واختيار مجلس إدارتها وهيئة مكتبها بالتزكية، خاصة أن هذا القطاع مهم ويحتاج إلى التعاون والتكاتف، مشيرًا إلى أن القطن المصرى معروف فى جميع أنحاء العالم، ويجب التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لإعادته إلى ما كان عليه سابقًا.

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