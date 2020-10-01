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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لحظة وصول 18 مصابًا في تصادم «ميكروباص وملاكي» للمستشفى بالسويس (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:09 م
مصابا
مصابا
كريم أنور
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استقبل مستشفى السويس العام، اليوم الخميس، 18 مصابا نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بطريق «السويس-العين السخنة».

وانتقلت 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وانتقل وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد البرعي، لمستشفى السويس العام لاستقبال المصابين، قبل وصول سيارات الإسعاف، فور تلقيه إخطارا بوقوع الحادث.

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى السويس العام مصابين آخرين إثر حادث سير بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي.

كانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، أمام إحدى القرى السياحية بطريق «السويس-العين السخنة».
مصابا
مصابا
لحظة وصول 18 مصابًا في تصادم «ميكروباص وملاكي» للمستشفى بالسويس (فيديو)
مصابا
مصابا
لحظة وصول 18 مصابًا في تصادم «ميكروباص وملاكي» للمستشفى بالسويس (فيديو)
مصابا
مصابا
لحظة وصول 18 مصابًا في تصادم «ميكروباص وملاكي» للمستشفى بالسويس (فيديو)
مصابا
مصابا
لحظة وصول 18 مصابًا في تصادم «ميكروباص وملاكي» للمستشفى بالسويس (فيديو)

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