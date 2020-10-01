تفاصيل انتحار فتاة بمركز طهطا فى سوهاج

أقدمت فتاة في العقد الثاني من العمر على الانتحار شنقًا بقرية الكوم الأصفر التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد طليبة مأمور مركز طهطا يُفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، يُفيد بوصول "نورا. خ. ع"، 17 عامًا، طالبة، تُقيم بقرية الكوم الأصفر بدائرة المركز.وبانتقال رجال وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد عبد الصبور، تبين انتحار الطالبة شنقًا من خلال حبل يتدلى من سقف غرفة بمنزلها الكائن بقرية الكوم الأصفر بمركز طهطا بسوهاج.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وجارٍ كشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.