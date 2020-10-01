رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الجمعة حار والعظمى بالقاهرة 32

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:48 م
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، حار على جنوب سيناء ورياح نشطة على بعض المناطق، فيما يكون حارًّا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 24

راس سدر 34 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 24

بنى سويف 34 25

المنيا 35 25

أسيوط 34 25

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 29

الوادى الجديد 40 28

شلاتين 38 27

بورماد 37 28

حلايب 34 27

راس حدربه 36 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى


مكة المكرمة 39 27

المدينة 41 25

الرياض 39 24

المنامة 37 31

أبوظبى 39 27

الدوحة 41 29

الكويت 39 25

دمشق 32 13

بيروت 29 24

عمان 30 16

القدس 27 17

غزة 30 21

بغداد 40 24

مسقط 36 29

صنعاء 25 09

الخرطوم 38 28

طرابلس 32 28

تونس 33 22

الجزائر 28 15

الرباط 23 15

أنقرة 23 09

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 34 19

نيودلهى 37 22

جاكرتا 33 23

بكين 22 10

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 17

أثينا 27 18

روما 24 18

باريس 16 08

مدريد 16 08

برلين 18 14

لندن 14 10

مونتريال 12 06

موسكو 19 10

نيويورك 18 11

واشنطن 19 08

نواكشوط 38 26

أديس أبابا 21 11

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

«أفراح القبة» يعود من جديد على المسرح العائم.. اليوم

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل