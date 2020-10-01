المؤبد والعزل من الوظيفة لمأمور تحصيل بتهمة اختلاس 181 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مأمور تحصيل بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وألزمته برد المبلغ المختلس وقدرة مائة وواحد وثمانون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعة جنيهات وتغريمه مبلغ مساوي للمبلغ المختلس ومصادرة الأوراق المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأمانة سر عادل الشيخ.كشف قرار الإحالة قيام المتهم "م. ع"، بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل، محضر تنفيذ بمحكمة عابدين، باختلاس مبلغ وقدره مائة وواحد وثمانون ألف جنيه وثلاثمائة وأربعة جنيها وثمانية عشر قرشا قيمة مطلبات مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتحصيلها إلا أنه قد قام بتحصليها من الجهات الصادرة ضدهم واختلس قيمتهم لنفسه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان.وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية وهي محاضر ودفتر تنفيذ المطالبات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتسديد المطالبات بمحاضر جرد واشهار مزاد مثبتا على خلاف الحقيقة عدم تحصيله لقيمة تلك المطالبات وقيامه بالحجز على المدين تمهيدا للبيع سدادا للمطالبات حال كونه قد قام بتحصليها واختلاس قيمتها لنفسه.وأشار قرار الإحالة قيام المتهم باستعمال المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكاتب التنفيذ محتجا بما دونه بها ولإعمال أثرها في إثبات عدم تحصيل قيمة المطالبات.