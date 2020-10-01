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محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:50 م
نضال ممدوح
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صدر العدد رقم 22- أكتوبر 2020 من مجلة «ميريت الثقافية»، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بالقاهرة، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش.

يتصدر العدد ملف ثقافي بعنوان "التفكير النقدي في الفكر الإسلامي"، ويضم ستة مقالات: النزعة النقدية عند الغزالي للدكتور أحمد صالح محمد السيد، أخلاقيات التفكير النقدي في الفلسفة الإسلامية للدكتور ماهر عبدالمحسن، التفكير النقدي في الفكر السياسي الإسلامي للدكتورة سامية سلام، براءة الفلسفة من اتهامات الغزالي للدكتور غيضان السيد علي، تهمة العمل بالفلسفة في العالم الإسلامي للدكتور محمد فياض، كيف استهلك الفكر السياسي العربي ذاته في النقل والتركيب؟ بقلم عصام الزهيري.

"الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير جاءت حول نفس الموضوع بعنوان "التفكير في الإسلام.. بين حرية العقيدة وتحريم التنازع والجدال!"، ومنها: "نحن في العمق نؤمن بأن إعادة التفكير في المستقرِّ خروجٌ من الإيمان، وتجرؤ على الله وأنبيائه وكتبه ورسله، ونعتقد في العمق أن الأولين أفضل منا، جاءوا بما لا نستطيعه، ولذلك فالأحوط أن نتبعهم، وإذا واجهتنا أي مشكلة تهز هذا الراسح فلنتجنبها ونتغاضَ عنها ونمضِ في حياتنا العادية كأنها لم تحدث!".

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