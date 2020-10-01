رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قيادات «الأوقاف» ينتفضون للرد على أبواق «الإرهابية» (صور)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:04 م
قيادات الأوقاف
قيادات الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
اجتمع الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني ووكيل أول وزارة الأوقاف، بقيادات الوزارة، اليوم الخميس، في قاعة حراء، لكشف تضليل الجماعة الإرهابية وهجومها الشرس على الوزارة.

وقال رئيس القطاع الديني، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا على الأوقاف وتسخر إعلامها المأجور للنيل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقيادات الوزارة.

وأوضح أن جماعة الإخوان وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.

وأضاف أن التاريخ لا يخفي الحقائق وأحاديث الإخوان الكاذبة لن تخفي ما حققه وزير الأوقاف وسط حرب تدار من الخارج عن طريق صفحات وهمية وإعلام مضلل يزيف الحقائق والإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد.

وأكد أن افتتاحات المساجد في كل جمعة على مدار شهر أكتوبر وماشهدته خلال سبتمبر يعد أكبر رسالة علي المغرضين، لافتا إلى أن الوزارة حافظت على مال الوقف، وعملت على تحسين وضع الأئمة ومضاعفة راتبة، وانتزعت المنابر المختطفة من الجماعات الضالة وعودتها إلى حضن مؤسسات الدولة.

وتابع: وزارة الأوقاف حملت رسالة الخطاب الديني الوسطي وعملت على تجفيف منابع التطرف، وخلال سبع سنوات في عهد الدكتور مختار جمعة استعادت هيبتها، موجها الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأوضاع الأئمة والخطباء.

من جهته، وجه الشيخ صبري ياسين، وكيل أول وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بشأن الأئمة والمتميزين، ومنح حافز العلمي، مشيرا إلي أن هذا يدل على حب الرئيس للعلم وأهله.

وأكد أن وزير الأوقاف حمل رسالة التطهير والتطوير، فعلينا الوقوف ضد الحملة الشرسةضد الوزارة، مؤكدا أن الصفحات التي توجه اتهامات وهجوم على الوزارة ما هي إلا صفحات وهمية يقودها أشخاص مأجورين لصالح الجماعة الإرهابية، لافتا أن وزارة الأوقاف تحاور الجميع ولا تترك صاحب حق ولن نترك ما حققنا من إنجازات للحاقدين

ومن ناحيته، قال الدكتور نوح العيسوي، إن أحوال الأئمة والخطباء تحسنت، فلم يكن يحلم الإمام أو الخطيب بهذا الأجر أو التحسين قبل ذلك.

وأضاف أن وزير الأوقاف كان له رؤية في تميكن الشباب من الوظائف القيادية، فلم يكن الشباب يحلم أن يتولى قيادةإشرافية أو إدراية عامة أو عليا إلا في عهده، وما ذاك إلا لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الائمة والمتميزين منهم.


ووجه الدكتور صبري الغياتي، مدير عام المتابعة العلمية بمكتب وزير الأوقاف الشكر باسم الأئمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن وزارة الأوقاف بذلت جهدا رائعا في مجال إعمار بيوت الله والحفاظ على قدسيتها وأنه خلال سبتمبر وأكتوبر افتتحت 314 مسجدا.

وقال الدكتور جمال إبراهيم، مدير إدارة مكاتب التحفيظ، إنه في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية دعما ودفاعا حتى لا نصل إلى ما كنا عليه من قبل من فوضي وإهدار للدماء الطاهرة وما تدعوا إليه جماعات الضلال والتخريب في ربوع البلاد ما هو إلا دعوة للفساد والافساد في الأرض التي اوجد الله البشرية لعمارتها.



موضوعات متعلقة

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

«أفراح القبة» يعود من جديد على المسرح العائم.. اليوم

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل