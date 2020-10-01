جامعة سوهاج تفتتح وحدة أبحاث تجارب الحيوانات بكلية الطب البشري

يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور أسامة رشاد وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد مصطفى مدير الوحدة.وأكد رئيس الجامعة أن هذه الوحدة لها أهمية كبرى في خدمة البحث العلمي، ليس فقط لكلية الطب ولكن تمتد لتخدم كليات الجامعة المختلفة كالعلوم، الصيدلة، الطب البيطري والزراعة، مضيفًا أن الوحدة ذو مقومات تسمح لها بالاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية (AAALAC international) ليمكن من نشر أبحاث علمية ذات تأثير قوي في دوريات دولية.ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني إن هذه الوحدة توفر مكانًا لإيواء وتربية حيوانات التجارب، وتوفير سلالات نقية منها، والتي تعطي مصداقية للأبحاث العلمية بالجامعة.وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أنه تم تخصيص الدور السادس أعلى مبنى الفصول بكلية الطب لهذا الغرض، مضيفًا أن الموقع يتكون من 3 غرف لتربية الحيوانات، و3 غرف لإجراء التجارب، بالإضافة إلى وجود معمل ملحق صغير لأخذ العينات، وغرفة للتعقيم، وغرفة أخرى لتخزين مواد الإعاشة الخاصة بالحيوانات.