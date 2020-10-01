رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح وحدة أبحاث تجارب الحيوانات بكلية الطب البشري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:46 م
مصطفى عبد الخالق
مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
طباعة
يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور أسامة رشاد وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد مصطفى مدير الوحدة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الوحدة لها أهمية كبرى في خدمة البحث العلمي، ليس فقط لكلية الطب ولكن تمتد لتخدم كليات الجامعة المختلفة كالعلوم، الصيدلة، الطب البيطري والزراعة، مضيفًا أن الوحدة ذو مقومات تسمح لها بالاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية (AAALAC international) ليمكن من نشر أبحاث علمية ذات تأثير قوي في دوريات دولية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني إن هذه الوحدة توفر مكانًا لإيواء وتربية حيوانات التجارب، وتوفير سلالات نقية منها، والتي تعطي مصداقية للأبحاث العلمية بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أنه تم تخصيص الدور السادس أعلى مبنى الفصول بكلية الطب لهذا الغرض، مضيفًا أن الموقع يتكون من 3 غرف لتربية الحيوانات، و3 غرف لإجراء التجارب، بالإضافة إلى وجود معمل ملحق صغير لأخذ العينات، وغرفة للتعقيم، وغرفة أخرى لتخزين مواد الإعاشة الخاصة بالحيوانات.

موضوعات متعلقة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الخميس المقبل إجازة رسمية بدلًا من الثلاثاء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس

«ميريت الثقافية» تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

«أفراح القبة» يعود من جديد على المسرح العائم.. اليوم

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل