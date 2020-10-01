عبدالعال يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:46 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وعرضها على الجلسة العامة.
وأحال خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لإصدار قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون من الحكومة لتعديل فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لإصدار قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون من الحكومة لتعديل فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.