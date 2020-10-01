عبدالعال يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وعرضها على الجلسة العامة.وأحال خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لإصدار قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون من الحكومة لتعديل فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.