نواب معارضون يعلنون الاعتصام خلال زيارة أردوغان للبرلمان

بدأ رؤساء ونواب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، الخميس، اعتصاما مفتوحا داخل حديقة البرلمان التركي، تزامنًا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مقر النواب، اعتراضا على اعتقال السلطات التركية 19 شخصًا كرديًا، من بينهم نائبان لرئيسي بلدية في إقليم قارص، شمال شرقي البلاد،فيما أعلن الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان ومدحت سنجار، مقاطعة نواب الحزب لجلسة البرلمان التي من المقرر أن يحضرها أردوغان، وذلك وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".وقال مدحت سنجار:" نحن ثالث أكبر حزب في البرلمان، سنواصل استخدام حقنا في المعارضة في كل منصة، واليوم قررنا عدم حضور حفل افتتاح البرلمان، وهذا ليس موقفًا ضد البرلمان ورأينا أنها طريقة أكثر صحة وملائمة للإعلان عن مثل هذا الظلم الكبير وعدم المشروعية والقسوة بحق شعبنا، من حديقة البرلمان وليس من قاعته، سنعقد اعتصامًا في حديقة البرلمان وسنبقى في اعتصام".