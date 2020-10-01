محافظ القاهرة يفتتح «سوق مصر» لمستلزمات المدارس غدًا

يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا الجمعة، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذي تنظمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان " سوق مصر" بمشاركة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.وتشارك الغرفة بعدد كبير من التجار والعارضين بخصومات تتجاوز 50% على العديد من المنتجات والتي تشمل الزي والكتب المدرسية فضلا عن الحقائب والأحذية والأدوات المكتبية، وتبدأ فعاليات المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً، ويشارك فيه 300 عارض، ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار إقتصادية.يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.