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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اصطفاف معدات مجلس ومدينة سيوة استعدادًا لمجابهة الأزمات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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استمرت جهود مركز ومدينة سيوة في تكثيف أعمال النظافة والتطهير منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة جميع المعدات، استعدادًا لموسم الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات ومخاطر السيول خلال فصل الشتاء.

وشهد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، فعاليات عرض اصطفاف المعدات والآليات الخاصة لمجابهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري مع موجة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والمقام أمام مجلس المدينة.

يأتي ذلك في إطار خطة استعداد محافظة مطروح لمجابهة الأزمات وإجراء نموذج محاكاة، استعدادًا لمجابهة الأزمات والحد من مخاطر الأمطار والسيول بنطاق المركز.

وأوضح رئيس المركز بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياه بنطاق المركز خلال موسم الشتاء لهذا العام.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن جهاز النظافة بالمركز قام برفع ما يقرب من 450 طنًا من القمامة يوميًا صباحا ومساء بنطاق الـ6 أحياء بالمدينة وكل المناطق والعزب.

وأضاف جاب الله أنه تم إصلاح وصيانة وتركيب 35 كشاف إنارة بمناطق علم الروم والأفراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي بمدخل المدينة وطريق القصر عجيبة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على مواصلة جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار وزراعة نباتات الزينة بالجزيرة الجانبية للعمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو 4 بعد تطويرها، وكذلك تكثيف جهود النظافة بشواطئ الفيروز وروميل وعلم الروم وحى الشروق ومنطقة عمارات الكيلو 7.

وأشار إلى استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم عدد من المنشآت، منها مجمع محاكم مطروح والمواقف المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة سكة حديد والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا.

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