نبيه بري: الاتفاق على إطار للتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود

عقد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن ترسيم الحدود مع إسرائيل.وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن هناك اجتماعات ستعقد برعاية الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية مع اسرائيل، لافتًا إلى وضع إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية.وأضاف "بري" أن كلا من لبنان وإسرائيل طلبا الوساطة الأمريكية لحل النزاع حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، ونوه خلال المؤتمر إلى أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات برعاية الأمم المتحدة، في المفاوضات مع إسرائيل.وكان لبنان يترقب طروحات يحملها ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، في زيارته الأخيرة إلى بيروت، لترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل.ويتمثل الصراع الحدودي بين "إسرائيل" ولبنان بمنطقة مثلثية تبلغ مساحتها 860 كم في البحر الأبيض المتوسط، وهي نتيجة نزاع بينهما حول نظام رسم الحدود.