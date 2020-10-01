نقابة أطباء الأسنان تكرم وكيل وزارة الصحة بالغربية

كرمت نقابة أطباء الأسنان بمحافظة الغربية، الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لما قدمه من مجهودات وتفانيه وإخلاصه في إنجاز كثير من الأعمال أثناء فترة عمله، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهما.ووجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، كل الشكر والتقدير إلى الدكتور فتحي فايد، نقيب أطباء الأسنان بالغربية، والدكتور ياسر الجندي، مدير عام طب الأسنان، والدكتور عاطف مرزوق، كما أبدى استعداده التام لدعم ومساندة نقابة أطباء الأسنان، وكل المؤسسات النقابية والأهلية التي تعمل من أجل خدمة الصالح العام وتقديم الأفضل للمواطن.