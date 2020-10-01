بمزيد من الاستعدادات.. صحة القاهرة تستقبل العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، إن المديرية نسقت مع التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.وأوضح شوقي في تصريحات لـ"الدستور" أن الإجراءات الاحترازية، هي التباعد بين الطلاب والتعقيم الدوري وتوفير كمامات للطلاب والتأكد من نظافة المدرسة والفصول.وأشار الدكتور محمد شوقي إلى أن المديرية تأهبت لاستقبال العام الدراسي بالنشرات التوعوية للطلبة وإخبارهم بالوقاية السليمة من فيروس كورونا.ولفت شوقي إلى أن القلق الذي تعيشه المديرية ظاهرة صحية نظرًا لخطورة الفيروس، وخوفًا من تفشيه، الأمر الذي يعود على المديرية برفع درجة التأهب والاستعدادية داخل المدارس.