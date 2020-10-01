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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى فى المنطقة الشمالية العسكرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:29 م
المرحلة الرئيسية
المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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