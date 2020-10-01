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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النصر للإسكان» تعقد مزايدة علنية لبيع قطع أراض بالمقطم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:39 م
قطع اراضي بالمقطم
قطع اراضي بالمقطم
اسامة الشندويلي
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كشفت شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن بيع بالمزاد العلني لبعض الأراضي في المواقع المميزة بالمقطم.

وأضافت الشركة في منشور حصلت «الدستور»، على نسخة منه أن هناك 7 قطع سكني بمساحات ٧٤٨، و٨٤٧ و٧٩٧ و٧٠٩ و٧٨٠ و٧٨٠ و٧٨٠ متر مربع، وذلك في الهضبة الوسطى"تقسيم شمال الحي الثاني"، إلى جانب وجود 16 قطعة سكني وسكني تجاري، وسكني حضانة بمساحات ٥٩٧ و٦٠٨ و٦٠٧ و٥٩٧ و١٠٠٥ و٧٦٢ و٨٣٥ و٧٧٦ متر مربع، و٨ قطع بمساحة ٦٢٥ متر مربع، وذلك في الهضبة العليا تقسيم الزهور "ب".

وحددت الشركة موعد المزايدة على أن تكون جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢ ظهرا بفندق هيلتون كايرو هليوبوليس مصر الجديدة، معلنة أن كافة التفاصيل بكراسة الشروط مقابل ألف جنيه تطلب من شركة النصر للإسكان والتعمير القطاع العقاري، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

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