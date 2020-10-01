رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:24 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 538 لسنة 2020 بنقل المستشار أحمد سعيد إبراهيم عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 539 لسنة 2020 بنقل ولید رشدي حسين محمد أحمد الرئيس، من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 540 لسنة 2020 بنقل ممدوح عبدالشافي محمود الكفراوي- الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة طنطا الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 541 لسنة 2020 بنقل هاني محمد أحمد عثمان الشاذلي- الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس، قرارا رقم 542 لسنة 2020 بنقل معتز محمود فهمي عبدالصادق- مساعد النيابة العامة بنيابة الخانكة الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كذلك أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 543 لسنة 2020 بنقل أحمد محمد محمد الفقي- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية.

وأصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 544 لسنة 2020 بنقل مصطفى محمد أحمد محمود حسانين- وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 545 لسنة 2020 بنقل شادي رفتی عبدالفتاح أحمد- المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 546 لسنة 2020 بنقل عمرو أحمد محمد الشاهد- المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة- إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية احتفاظه بمرتبه فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولى

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب