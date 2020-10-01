السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 538 لسنة 2020 بنقل المستشار أحمد سعيد إبراهيم عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 539 لسنة 2020 بنقل ولید رشدي حسين محمد أحمد الرئيس، من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 540 لسنة 2020 بنقل ممدوح عبدالشافي محمود الكفراوي- الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة طنطا الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.كما أصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 541 لسنة 2020 بنقل هاني محمد أحمد عثمان الشاذلي- الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.وأصدر الرئيس، قرارا رقم 542 لسنة 2020 بنقل معتز محمود فهمي عبدالصادق- مساعد النيابة العامة بنيابة الخانكة الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.كذلك أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 543 لسنة 2020 بنقل أحمد محمد محمد الفقي- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية.وأصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 544 لسنة 2020 بنقل مصطفى محمد أحمد محمود حسانين- وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 545 لسنة 2020 بنقل شادي رفتی عبدالفتاح أحمد- المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 546 لسنة 2020 بنقل عمرو أحمد محمد الشاهد- المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة- إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية احتفاظه بمرتبه فيها.