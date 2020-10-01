رجائى عطية يتدخل لحل أزمة مقر اتحاد المحامين العرب

شهد مقر اتحاد المحامين العرب، مساء أمس، أزمة شديدة بعد توجه ناصر الكريوني، الأمين العام، بصحبة عدد من الحرس الشخصي له، لإغلاق مقر الاتحاد ومنع دخوله من أعضاء المكتب الدائم.ورفض أعضاء المكتب الدائم الاستجابة للأمر وتقدموا ببلاغات بنيابة قصر النيل بمحكمة عابدين ضد ما وصفوه ببلطجة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الكويتي، وتضامن معهم عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين.ومن المقرر أن يتوجه نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم، إلى مقر اتحاد المحامين العرب، لتفقده بعد أحداث الأمس، باعتباره رئيس اتحاد المحامين العرب، ومعنى بأن تجري الأمور في مجراها الصحيح.كما يأمل جميع الأطراف المتداخلة في شأن مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، أن يلتزموا التصرف الحضاري حفاظًا على وجه مصر التي تختص بوجود مقر اتحاد المحامين العرب في كنفها وعلى أرضها تقديرًا لمكانتها، وهو ما يتنافى وإياه أي أحداث عنف أو تجاوزات قد تؤدي إلى نقل مقر اتحاد المحامين العرب من مصر.