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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«استثمارات الإرهاب والفساد».. كواليس الأنشطة المشبوهة لـ«موزة»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:29 م
موزة
موزة
سارة الشلقاني
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تستغل موزة بنت ناصر المسند، والدة الأمير القطري تميم بن حمد، وزوجة حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق، موقعها في التربح الشخصي، فهي تسخر وجودها في السلطة لخدمة الشركات والمؤسسات التي تديرها بشكل شخصي، بل إنها الحاكم الفعلي للدوحة.

ويعد إزدواج موزة ليس بالمستغرب عليها، فهي تستخدم تلك الشركات أو المؤسسات لعقد الصفقات المشبوهة التي تخدم خزائن المال الخاص بها، وكذلك لنشر شرها حول العالم وتمويل الجماعات الإرهابية، خاصةً تنظيم الإخوان.


- مؤسسة لتمويل الإرهاب

وتترأس موزة مؤسسة قطر الدولية التي تعمل بزعم جمع التبرعات الخيرية وتوزيعها حول العالم، بينما هي غطاء لإرسال التمويلات للجماعات الإرهابية، خاصةً الكيانات والأشخاص التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي حول العالم.

وثبت تورط مؤسسة موزة في دفع تمويلات تحت مسميات زائفة لأشخاص داخل الإخوان الإرهابية، مثل طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، والمتهم في جرائم اغتصاب بسويسرا وفرنسا، وشقيقه هاني رمضان، الذي طرد من فرنسا إلى سويسرا في عام 2017، بعد ثبوت أنه يرتكب أفعالًا تهدد الأمن داخل فرنسا، ويتواصل مع الإرهابيين سواء لتمويلهم أو دعمهم أو التخطيط لهم وغيرها.


- شركة سياحية وعقارية للتربح

تمتلك موزة، والدة الأمير القطري شركة "Triple M" للسياحة والعقارات، والتي أسستها في فبراير 2018 برأسمال 100 ألف ليرة، لتبرم بها صفقاتها الشخصية حول العالم، فيما كانت أبرز تلك الصفقات شرائها لقطعة أرض كبيرة في إسطنبول، تحديدًا بعد 50 يومًا من بدء تأسيسها، ما يؤكد أن تلك الشركة أُقيمت خصيصًا لذلك الغرض، وتم تفعيل نقل ملكية الأرض وفق الصفقة في ديسمبر من العام ذاته.

واستحوذت موزة على 44 فدانًا و702 متر مربع بمنطقة «أرناؤوط كوي»، وهي المنطقة التي تقع بشكل رئيسي على مشروع «قناة إسطنبول» الذي يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تدشينه، بمساعدات قطرية، رغم التحذيرات من أضراره، كما أن «صفقة موزة» جاءت برضاء الرئيس التركى، وحكومته.


- صفقة مشبوهة

وأثارت تلك الصفقة موجة غضب عارمة من الشعب والمعارضة تجاه تلك الصفقة المشبوهة، خاصةً أنها تمت قبل الإعلان عن مسار قناة إسطنبول التي يزعمها الرئيس التركي.

وبلغت قيمة الصفقة حينها 13 مليون ليرة، أي ما يعادل 2.25 مليون دولار، فيما كشف آخر تقدير لثمنها، أواخر العام الماضي، أن قيمتها تضاعفت، وأصبحت تقدر بنحو 25 مليون ليرة، أي ما يعادل 4.3 مليون دولار.

وتسعى موزة إلى التربح من مشروع قناة إسطنبول بأي طريقة، سواء بتولي مشروع تدشينها بالكامل أو المشاركة فيه، أو شراء قطعة أرض تطل عليه بشكل مباشر، مما يتيح لها فرصًا أكبر للاستيلاء على خطوات تنفيذها، خاصةً أنه في حال تم الانتهاء من قناة إسطنبول، فإن قيمة الأرض سترتفع للغاية.

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