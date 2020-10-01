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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن لـ5 نصبوا على إخصائى اجتماعى فى الإسكندرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:31 م
الحكم بسجن 5 اشخاص
الحكم بسجن 5 اشخاص
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة 4 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بالاشتراك فيما بينهم والنصب على إخصائي اجتماعي والتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أرض. صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية رقم 17718 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغ بقيام تشكيل بسرقة قطعة أرض وبيعها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الأموال العامة، عن قيام كل من المتهمين: "م.ع.ن، عاطل، وم.ع.ن، وس.ع.ن، وأ.ع.ا، وع.ف.ع"، فيما بينهما بالاشتراك بالنصب والاحتيال علي المجني عليه "ح.ا.م"، إخصائي اجتماعي، من محافظة الغربية، بأن قاموا ببيع له قطعة أرض رقم 301 تقسيم الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء بمحافظة الإسكندرية، وذلك بموجب سندات ملكية مزورة لجمعية الإسكان من خلال عقد بيع مؤرخ في 1988 علي غير الحقيقة. وتبين أن قطعة الأرض محررة بعقد للمدعو "ر.ج.ف"، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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