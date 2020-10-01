الإمارات تسجل حالتي وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 421 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1158 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95 ألفا و348 حالة.ولفتت إلى أن 1179 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و903 حالات.وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 91 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.