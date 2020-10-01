رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وحيد ممدوح يعود للمسرح الكبير بالأوبرا..الليلة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:28 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
يعود عازف الجيتار وحيد ممدوح مجددا، مساء اليوم الخميس، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا، فى حفل تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقي، ويقدم في الحفل الفاصل الأول توزيعات جديدة لأغاني كبار نجوم الطرب والتي سيقدمها لأول مرة في حفلاته ومنها "فاكرة" التي تغنت بها نجاة، كلمات عبدالوهاب محمد وألحان حلمي بكر، عام 1979، أيضا أغنية "علي بالي هواك" للموسيقار محمد عبدالوهاب، كلمات مأمون الشناوي.

وقال وحيد:"أعود إلي الحفلات بالقاهرة بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا، سعيد بلقاء الجمهور، لذلك قررت أن أقدم موسيقي مختلفة عما كنت أقدمه، خاصة أني أقدم إعادة توزيع موسيقي لأغاني العندليب وشادية وفيروز، ولكن هذه المرة قررت التحاور مع الجمهور بموسيقي الراحل العملاق محمد عبدالوهاب، أيضا قيثارة الشرق نجاة الصغيرة.

موضوعات متعلقة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

السيسى يقرر نقل 9 مستشارين إلى وظائف غير قضائية

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولى

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب