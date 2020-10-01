وحيد ممدوح يعود للمسرح الكبير بالأوبرا..الليلة

يعود عازف الجيتار وحيد ممدوح مجددا، مساء اليوم الخميس، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا، فى حفل تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقي، ويقدم في الحفل الفاصل الأول توزيعات جديدة لأغاني كبار نجوم الطرب والتي سيقدمها لأول مرة في حفلاته ومنها "فاكرة" التي تغنت بها نجاة، كلمات عبدالوهاب محمد وألحان حلمي بكر، عام 1979، أيضا أغنية "علي بالي هواك" للموسيقار محمد عبدالوهاب، كلمات مأمون الشناوي.وقال وحيد:"أعود إلي الحفلات بالقاهرة بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا، سعيد بلقاء الجمهور، لذلك قررت أن أقدم موسيقي مختلفة عما كنت أقدمه، خاصة أني أقدم إعادة توزيع موسيقي لأغاني العندليب وشادية وفيروز، ولكن هذه المرة قررت التحاور مع الجمهور بموسيقي الراحل العملاق محمد عبدالوهاب، أيضا قيثارة الشرق نجاة الصغيرة.