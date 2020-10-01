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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:06 م
المؤتمر السنوي الثالث
المؤتمر السنوي الثالث عشر لجمعية جنوب مصر للسكر
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهدت جامعة أسيوط، انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع وحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الأمراض الباطنية بكلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي، نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة لبنى التوني، الأستاذ بقسم الأمراض الباطنية ورئيسة الجمعية ورئيس شرف المؤتمر، الدكتور صلاح عرجون، الأستاذ بقسم الأمراض الباطنية ورئيس الوحدة ومقرر المؤتمر، هذا إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من قسم الأمراض الباطنية بكليات الطب بعدد من الجامعات المصرية، وكوكبة من الأطباء واستشاري الأمراض الباطنية من مستشفيات وزارة الصحة، ونخبة من ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية بالحافظة.

وحول أهم ما تناقشه الجلسات العلمية للمؤتمر والممتدة على مدار يومين من السادسة مساءا وحتى العاشرة "أون لاين"، فقد نوه الدكتور صلاح عرجون، أنها تناقش تشخيص بعض الحالات النادرة لمرض السكري، استعراض الأدوية الحديثة لعلاج السكر والتي ستظهر في الأسواق الفترة القادمة في صورة حقن ومنها الأنسولين وبعض العقاقير الأخرى، اضطرابات الغدد الصماء والغدد النخامية وما بعد عمليات الغدد النخامية، اضطرابات الهرمونات لدى السيدات وتأخير البلوغ تكيسات المبايض وقصر القامة لدى الأطفال، اضطرابات الغدد الدرقية والكظرية، عمليات تكميم المعدة وأثرها في تحسن مرض السكر وكذلك مضاعفاتها وكيفية التغلب عليها، ريجيم الكيتو ما له وما عليه، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين فى السكر والغدد الصماء عالميا ودوليا.

كما اختتمت الجلسة الافتتاحية فعالياتها بإهداء درع جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء لكلًا من الدكتور طارق الجمال، الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتورة مها غانم، الدكتور علاء عطية، والدكتور محمد زين.

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