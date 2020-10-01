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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «نمرة اتنين» على shahid VIP نهاية أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:06 م
مسلسل نمرة اتنين
مسلسل نمرة اتنين
دعاء عبد المقصود
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قررت منصة "shahid VIP" عرض مسلسل "نمرة اتنين" نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويترقب الجمهور عرض المسلسل، فهو عمل درامي جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمي لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

ويضم المسلسل 8 مخرجين مختلفين وهم "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجوري، وهاني خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف، ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدي وسما عبد الخالق وسارة طيبة".

مسلسل "نمرة اتنين" يعد من الأعمال المختلفة والمميزة في الدراما ومن النجوم الذين يشاركون في المسلسل "نيللي كريم، ومنى زكي وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدواني وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 80% من حلقات العمل.

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