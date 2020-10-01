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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرز إنجازات التعليم في كفرالشيخ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:33 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهد قطاع التعليم بمحافظة كفرالشيخ نموًّا متسارعًا في إنجازاته خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك من حيث زيادة في أعداد المدارس وتطوير العديد منها أيضًا، فضلًا عن إدخال أنظمة تعليمية حديثة مثل التعليم الياباني، وذلك بإنشاء المدرسة اليابانية بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وكذلك إنشاء مدرسة خاصة للمتفوقين وتسمى مدرسة "المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا".

ونبدأ الحديث عن المدرسة اليابانية فهي قد تم افتتاحها فى العام الدراسي 2019-2020، وتقبل المدرسة التلاميذ هذا العام فى المستوى الأول لرياض الأطفال في عمر 4 سنوات، والمستوى الثاني لرياض الاطفال فى عمر 5 سنوات، والصف الأول الابتدائى فى عمر 6 سنوات، والصف الثانى الابتدائى فى عمر 7 سنوات، وتضم المدرسة برغم ضخامة أبنيتها المتعددة 12 فصلًا دراسيًا فقط، وتم تشغيل 4 فصول فقط، فصل للمستوى الأول لرياض الأطفال، وفصل للمستوى الثاني، وفصل للصف الأول وفصل للصف الثانى الابتدائي.

وأما مدرسة المتفوقين فقد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عام 2018 وهي مدرسة وفندق المتفوقين "زويل" بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تقع على مساحة 4500 م2، وتضم المدرسة معامل الميكانيكا، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، ومعمل الفيبر جلاس.

وتضم 18 فصلًا مدرسيًّا للمرحلة الثانوية بسعة 450 طالبًا على 4 طوابق، وفندقًا لإقامة طلاب المدرسة إقامة كاملة بتكلفة 100 مليون جنيه.

ومنذ أسبوع واحد فقط، فقد شارك محافظ كفرالشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أطفال 5 قرى في افتتاح 5 مدارس بها، وتضم الـ5 مدارس 75 فصلًا بـ5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفرالشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونًا و250 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه سيتم افتتاح 30 مدرسة، منها 20 إنشاء جديدًا، و10 تطويرات كلية وجزئية بتكلفة 220 مليون جنيه، تضم 390 فصلًا، لتقليل كثافة الفصول، والقضاء على الفترة المسائية، مؤكدًا أن التعليم يشهد تطويرًا كبيرًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه سيتم أيضًا افتتاح فصلين للتعدين لتخريج دفعات للعمل في مصانع مشروع الرمال السوداء، مؤكدًا أنه عاين قطعة أرض بحي سخا التابع لمدينة كفرالشيخ، وسيتم إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، تخدم أطفال وتلاميذ حي سخا على مساحة 2000م2، للقضاء على الفترة المسائية هناك وتقليل الكثافة، وذلك يأتي استمرارًا لسياسة المحافظة، للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ، وتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

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