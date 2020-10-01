المشدد 6 سنوات للمتهمين بخطف طفلة ببدر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة خطف طفلة لطلب فدية من أهلها ببدر، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.وكشف قرار الإحالة قيام عامل، وموظفة بالمعاش بخطف الطفلة "نورهان" من دار حضانتها عقب خروجها بمفردها وتحايلت عليها المتهمة الثانية، وعرضت حياة الطفلة للخطر وهي لم تبلغ سن السابعة، وذلك بترك الطفلة في مكان غير مأهول بالسكان.استمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفلة المجني عليها وقال إن المتهمين خطفا ابنته مستغلين علاقة الصداقة والجيرة، وتعديا عليها بالضرب وبث الرعب في نفسها ثم التخلي عنها بمسجد السيدة زينب عقب علمهما بإبلاغ الشرطة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد عبد الله، ملازم أول بقسم شرطة بدر، بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال والد الطفلة، موضحا أن الهدف من عملية الخطف هو طلب فدية مالية.