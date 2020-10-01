«العادلي» تثمن صعود سيدات لرئاسة دوائر بمحاكم الاستئناف لأول مرة

تقدمت أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في القائمة الوطنية من أجل مصر، ‏قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، في ‏انتخابات مجلس النواب، بخالص التهنئة للجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعد اختيارها أمس القاضية منى إبراهيم لرئاسة إحدى ‏الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول رئيسة لدائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالي‎.‎كما تهنئ أيضا الجمعية العمومية، لمحكمة استئناف القاهرة، لاختيارها أمس القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطى، نائبا لرئيس محكمة الاستئناف ‏وضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وهي سابقة لم تحدث من قبل، إذ تصبح بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب، والمستشارة هبة محمود السيد لتقلدها منصب مدير بالنيابة الإدارية في أسوان القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بالمحافظة.وترى مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صعود سيدات مصر لأعلى المناصب القيادية في أروقة القضاء المصري، إنجاز حقيقي نحو وضع المرأة المصرية في المكانة التي تناسب كفاءتها وتليق ‏بها، كما يبرهن على مصداقية القيادة السياسية في السعي نحو تمكين المرأة بجميع المجالات.