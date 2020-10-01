7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل

- عرض المتفائل

- يوم أن قتلوا الغناء

- مسرحية أحوال شخصية

- أفراح القبة

- عرض محطة مصر للأطفال

- حواديت الأراجوز

- جوازة ست نجوم

يقدم البيت الفني للمسرح، مجموعة من العروض المسرحية المتميزة على مدار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت 1 و2 و3 أكتوبر، وهي:‎على المسرح القومي بالعتبة ‎الساعة الثامنة مساء، عرض " المتفائل " العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، ‎أسعار التذاكر: 100-70-50-30 جنيه.على مسرح الطليعة " قاعة زكي طليمات " الساعة السابعة مساء، يعرض"يوم أن قتلوا الغناء "يدور حول صراع ما بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم، أسعار التذاكر: 35 جنيه.ويعرض على مسرح ملك برمسيس، الساعة الثامنة مساء، " أحوال شخصية"، ويتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني. أسعار التذاكر:20 جنيه.على المسرح العائم الصغير بالمنيل، السابعة مساء، " أفراح القبة" العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.أسعار التذاكر:20-30 جنيه.على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، الساعة السابعة والنصف مساء، عرض "محطة مصر "الخميس والجمعة فقط، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، وإخراج رضا حسنين، أسعار التذاكر: 25-35 جنيه.على مسرح متروبول بالعتبة، الساعة السابعة مساء، عرض "حواديت الأراجوز "، تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي،أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب، أسعار التذاكر: 35 جنيه.على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي الساعة السابعة والنصف "٧:٣٠" مساء، ضمن مبادرة " المؤلف المصري"، " جوازة ست نجوم ".و تدور أحداثه حول عروسين في يوم زفافهما..يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وافكار حديثة وافكار قديمة ويكون قرارهما في النهاية الاعتماد علي أنفسهم وإبعاد الجميع، العرض بطولة رضا ادريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقي شريف ياسر، مساعدين اخراج ياسمين سعيد، عبد الرحمن كمال، تأليف وإخراج احمد مصطفى، أسعار التذاكر:15-25-50 جنيها.