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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:12 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره، وذلك في حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين.

وتأتي أعمال تطوير المبنى تنفيذًا لخطة وزارة العدل في تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

وتم أيضًا افتتاح مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها؛ لتسهيل الخدمة على المواطنين.

ووجه الوزير إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك، وأوضح أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة في هذا الأمر.

وفي نهاية اللقاء هنأ الوزير الحضور ببدء العام القضائي وتمنى التوفيق للجميع.
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد

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