«اللى ليه طفل ضايع يروح يستلمه».. التضامن تكشف حقيقة «أطفال الشروق»

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أطفال داخل شقة سكنية بمدينة الشروق بالقاهرة، وتحويلهم إلى قسم شرطة الشروق.وأشار بيان صادر عن المديرية اليوم الخميس، إلى أنه تداول خلال الآونة الأخيرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بالعثور على 35 طفلا في شقة بالشروق، معقبًا «كل اللي ليه طفل ضايع يروح قسم الشروق يسأل عليه».وأضاف البيان، أن تضامن الإسكندرية، أفادت بأن تلك الواقعة والصور كانت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بإحدى الجمعيات بالإسكندرية، وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية.وتابعت أنه تم إغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية وإخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي باشرت التحقيق، وتم توزيع الأطفال على دور الرعاية بالمحافظة.وتهيب مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تقصي الأخبار الصحيحة وعدم نشر أخبار سبق التحقيق بها ونشرها منذ سنوات إلا بالرجوع إلى المصدر مع توخي الحيطة والحذر مع التقدير.