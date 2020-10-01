رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اللى ليه طفل ضايع يروح يستلمه».. التضامن تكشف حقيقة «أطفال الشروق»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:32 م
نيفين القباج
نيفين القباج
هبه عويضه
طباعة
كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أطفال داخل شقة سكنية بمدينة الشروق بالقاهرة، وتحويلهم إلى قسم شرطة الشروق.

وأشار بيان صادر عن المديرية اليوم الخميس، إلى أنه تداول خلال الآونة الأخيرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بالعثور على 35 طفلا في شقة بالشروق، معقبًا «كل اللي ليه طفل ضايع يروح قسم الشروق يسأل عليه».

وأضاف البيان، أن تضامن الإسكندرية، أفادت بأن تلك الواقعة والصور كانت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بإحدى الجمعيات بالإسكندرية، وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية.

وتابعت أنه تم إغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية وإخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي باشرت التحقيق، وتم توزيع الأطفال على دور الرعاية بالمحافظة.

وتهيب مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تقصي الأخبار الصحيحة وعدم نشر أخبار سبق التحقيق بها ونشرها منذ سنوات إلا بالرجوع إلى المصدر مع توخي الحيطة والحذر مع التقدير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

ضبط 40 طن ذهب خام فى البحر الأحمر

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

الصور

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

7 عروض بالبيت الفني للمسرح من الخميس إلى السبت المقبل

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولى

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب