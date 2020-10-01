مغشوش.. «هيئة الدواء» تسحب مستحضر «بون كيدي كريم»

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ضبط وتحريز مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله الصيدلية، نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهول.وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "بون كيدي كريم" بكل أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.ومن جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله الصيدلية جاء بناء على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور في إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذي نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق، مشددًا على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.وأنه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.