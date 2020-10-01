جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمبنى الركاب رقم 2 و3 لمتابعة حركة السفر والوصول وانسيابية الحركة داخل المطار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظام حركة السفر والوصول بالصالات ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات وكذا الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال، كما تفقد مبنى الركاب رقم 2 لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.وخلال الجولة تفقد الطيار محمد منار منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المطار، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين.وأثنى الوزير على المجهودات الكبيرة لفرق مكاتب الحجر الصحي والأطقم الطبية وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.وفى نهاية الجولة أشاد وزير الطيران بالتنسيق الفعال بين جميع الجهات والأجهزة العاملة في المطار من وزارة الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم، مشيدًا بأداء العاملين بالمطار وتفانيهم في عملهم وأدائهم المميز نحو تقديم أفضل الخدمات وكافة التسهيلات للعملاء والمسافرين.