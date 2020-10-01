آخر أخبار التعليم.. تصريحات الوزير عن تعيين المعلمين

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تعيين المعلمين





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وأعلن الدكتور طارق شرقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل آليات مجموعات التقوية، قائلا إنه يحق لجميع المعلمين المشاركة فيها وأن المعلم سيكون له نسبة في مجموعة التقوية التي يقوم بها، مشيرا إلى أنه سوف يتابع العام الدراسي الجديد أولا بأول.

وأعلن الدكتور طارق شرقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل آليات مجموعات التقوية، قائلا إنه يحق لجميع المعلمين المشاركة فيها وأن المعلم سيكون له نسبة في مجموعة التقوية التي يقوم بها، مشيرا إلى أنه سوف يتابع العام الدراسي الجديد أولا بأول.

أسابيع قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد المقرر بدايته في ١٧ أكتوبر الجاري، وتستعد وزارة التربية والتعليم بالعديد من القرارات الجديدة في ظل وجود عام دراسي بظروف استثنائية لفيروس كورونا، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له إن العام الدراسي الجديد سيشهد عدة قرارات مثل عمل مسح حراري للطلاب قبل دخول الفصل بالإضافة إلى أن المدرسة ستكون للأنشطة والمواد غير الإضافية، أما المواد الأساسية ستكون فقط عبر المنصات التعليمية الالكترونية والقنوات التعليمية، مشيرا خلال تصريحاته الصحفية عن العام الدراسي الجديد إلى أن العام الدراسي الجديد في موعده كما هو ١٧ أكتوبر ولا يوجد أي نية لتغيير الموعد الخاص بذلك.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الجديد في التعليم يعمل على عودة دور وهيبة المعلم، وأشار إلى أن الزيادة الخاصة بالمعلمين في الرواتب والتي طلبوها من قبل ستحدث قريبًا، موضحا أن من يجتهد من المعلمين سيتم زيادة راتبه قائلا الوزير: "الرواتب مش هتزيد بالعرض لكن هتزيد لمن يستطيع أنه يعمل مجموعة تقوية ناجحة أو يقدر أنه يثبت أنه أفضل مدرس ناجح على الفيديو أو قوي في إسأل المعلم".وخلال تصريحاته عن العام الدراسي الجديد، قال الوزير الدكتور طارق شوقي أن هناك زيادة عامة في رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تكون زيادة في الراتب الأساسي.وعن تعيين مدرسين جدد أكد "شوقي" أن التعيين متوقف في الدولة، قائلا: "التعيين موقوف في الدولة ومفيش موازنة له وأحنا لسه بنزود الموجود وفي ضوء الاحتياج الفعلي في ضوء الاحتياج الفعلي للمحافظة بحسب طلب المحافظ، وهنعين وقتها هتكون الأولوية لمن قدم في المسابقتين وهنلتزم بالمكان اللي اتعين فيه".